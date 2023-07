Flora Rica anuncia realização do 6º Rodeio Fest

A Comissão Organizadora do Rodeio confirmou nesta sexta-feira (28), a realização do 6° Rodeio Fest em Flora Rica, que contará com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

O evento que estava sendo bastante aguardado, será realizado em setembro nos dias 28, 29 e 30.

Ainda a Comissão Organizadora anunciou as atrações que estarão presentes no evento, sendo a sensação do momento Us Agroboy e as duplas, Felipe & Rodrigo e Breno Reis & Marcos Viola.

Também foi confirmado pela Comissão Organizadora que a entrada será gratuita todas as noites.

Portanto, vem aí em setembro, 6° Rodeio Fest em Flora Rica. Em breve mais informações!