FLORA RICA: Audiência pública aprova Plano Municipal de Saneamento Básico

Uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Flora Rica, no último dia 18 de julho, com o objetivo de discutir e aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico sob a presença dos vereadores municipais, servidores públicos e membros do secretariado.

O plano foi apresentado pelo biólogo e pedagogo Lucinei Euzébio, que iniciou a audiência com a exposição detalhada do plano, que contém diretrizes sólidas para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, por meio da implementação de medidas de saneamento básico eficientes e sustentáveis.

O plano destaca diretivas e investimentos em infraestrutura adequada para melhorar o abastecimento de água potável, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana; serviços estes realizados pela empresa Sabesp.

Após a explanação do biólogo Lucinei Euzébio e os debates que se seguiram, a audiência pública culminou com a aprovação unânime do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Com a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, o município dá um importante passo na direção do desenvolvimento sustentável e no cumprimento das metas estabelecidas pelos órgãos reguladores. “Agora, o desafio será transformar as propostas em realidade, promovendo um futuro mais saudável e sustentável para todos os habitantes do município”, destacou o secretário municipal do Meio Ambiente, Inaldo Nascimento.