SALMOURÃO: Vereador reivindica verba de R$ 300 mil para deputado federal

No mês de junho, o vereador João Leme, acompanhado pelo ex-prefeito Aílson José de Almeida (Ailsinho) e do amigo Eudes Braz Zorzi (Bedeu), estiveram na cidade de Tupã prestigiando a visita do deputado federal Luiz Carlos Motta a região.

Na oportunidade, o vereador entregou ofício ao deputado solicitando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 300 mil para aquisição de um caminhão triturador/picador de galhos e troncos.

De acordo com o vereador João Leme, o deputado federal Luiz Carlos Motta se mostrou favorável ao seu pedido e disse que estará analisando com muita atenção, para que no menor tempo possível consiga estar liberando este recurso ao município de Salmourão.

O vereador ressaltou que através de parcerias, como com o deputado Luiz Carlos Motta, pode garantir importantes conquistas para a comunidade.