FLÓRIDA: Presidente da Câmara questiona projeto técnico de reforma do Ginásio de Esportes incompleto

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista enviou à Câmara Municipal, Projeto de Lei solicitando autorização para suplementar verba para completar as obras de reforma e modernização do Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi.

As obras de reforma e modernização do Ginásio de Esportes foram iniciadas no começo deste ano, com investimento na ordem de R$ 824 mil, sendo R$ 700 mil do Governo do Estado e ainda R$ 124 mil de contrapartida da Prefeitura.

A solicitação da Prefeitura para suplementar o valor da obra em mais R$ 200 mil tem como justificativa, obras necessárias não previstas no projeto técnico de execução da obra.

O presidente da Câmara Municipal, professor Rafael, durante a última sessão da Câmara Municipal questionou o projeto ter sido feito errado (incompleto) e agora são necessários mais recursos para terminar a obra.

“Erros que nos fazem ter que decidir entre parar uma obra e perder R$ 700 mil já que se a Prefeitura não terminar a obra terá que devolver o recurso recebido do Governo do Estado ou investir mais R$ 200 mil e terminar a obra”, questionou.

Finalizando, o presidente da Câmara ainda frisou: “E a culpa será colocada em nós vereadores do mesmo jeito, independente da escolha que fizermos. Infelizmente, erros como esse, entristecem, por conta do alto valor para correção e também para que a obra possa ser concluída. Esperamos que isso não ocorra mais e estaremos em cima disso tudo, para que o dinheiro público possa ser usado da melhor maneira possível.”

O Projeto de Lei de suplementação de verba para concluir a obra do ginásio de esportes deve ser votado na sessão da próxima segunda-feira, na Câmara Municipal.