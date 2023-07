LUCÉLIA: Prefeitura inicia construção de calçamento e anuncia iluminação de trecho da vicinal que liga à Adamantina

A Prefeitura de Lucélia através das redes sociais anunciou esta semana, novas intervenções na vicinal João Vaz Pinto, que liga Lucélia até Adamantina.

De acordo com a Prefeitura, a vicinal João Vaz Pinto, ganhará calçamento e iluminação pública.

Conforme a Prefeitura, a primeira etapa das obras contemplou a construção de duas lombadas próximas ao Clube Aspumulu, visando oferecer mais segurança para quem utiliza a área de esportes e lazer.

Agora, a Prefeitura de Lucélia iniciou a construção de calçamento entre a alameda Demétrio Cavlak até a entrada do bairro Estância Ipanema. O valor do investimento é de R$ 34 mil, através de recursos próprios.

Também foi anunciado outra melhoria que será executada: a extensão da iluminação pública, que será instalada na saída da cidade de Lucélia até a altura do antigo campo de paintball na divisa com Adamantina, com investimento de R$ 90 mil.

Foi informado que o total de investimento pela Prefeitura de Lucélia nas melhorias que serão executadas será no valor de R$ 124 mil, através de recursos próprios.