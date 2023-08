ADAMANTINA: Prefeitura abre processo licitatório para aquisição de materiais para os enfeites de natal

Sessão de processamento do pregão será realizada no dia 14 de Agosto de 2023, a partir das 08h30

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório destinado à aquisição de materiais para os enfeites de Natal em atendimento à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A sessão de processamento do pregão será realizada no dia 14 de Agosto de 2023, a partir das 08h30, na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, localizada na Rua Osvaldo Cruz, 262 – 4º andar – Centro.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, localizada na Rua Osvaldo Cruz, 262 – 4º andar – Centro, na data de 14 de Agosto de 2023, a partir das 08h30 quando será realizada sessão pública de processamento do Pregão para registro de preços, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, 3º andar, sito à Rua Osvaldo Cruz nº 262 – Centro, Adamantina/SP, das 07h30min às 11h e das 13h às 17h30, ou pelos telefones (18) 3502-9010 ou 3502-9045.

De acordo com a secretaria de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, o objetivo para este ano é deixar a cidade ainda mais iluminada e decorada. Para isso, além do pregão, o município já fez aquisições na feira de natal que aconteceu em São Paulo.

“Sem dúvida, o natal é uma época muito esperada por todas as pessoas e nós vamos deixar a nossa cidade ainda mais bonita, pois o objetivo é levar tanto quem mora em Adamantina como na região para visitar a decoração, movimentar o comércio e como consequência movimentar a economia local”, afirma.