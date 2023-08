FLÓRIDA: Leilão arrecada mais de R$ 370 mil para a Santa Casa e Asilo

Realizado na manhã de domingo (23), o tradicional leilão prol a Santa Casa de Misericórdia e o Asilo de Flórida Paulista arrecadou mais de R$ 370 mil.

O evento aconteceu no sítio Santa Luzia (do Nato) recebendo inúmeras pessoas e contou com completo serviço de bar, barracas da pizza e churrasco entre outros alimentos e contaram com o atendimento de voluntários e clubes de serviço da cidade, das próprias entidades e do distrito de Indaiá do Aguapeí.

Segundo os organizadores, o leilão obteve uma renda de R$ 370.050,00 que serão divididos em R$ 185.025,00 para cada uma das entidades beneficiadas.

Houve também a doação de camisetas autografadas por jogadores, que foram entregues pelo Instituto Retribuir e uma ação realizada durante a festa que angariou mais de R$ 32 mil para o tratamento de um rapaz que foi vítima de queda de cavalo e que busca a reabilitação.

Mais uma vez, a população de Flórida Paulista e região mostrou a solidariedade em benefício da Santa Casa e Asilo São Vicente de Paulo, tanto na doação das prendas como no arremate durante o evento.