Grave acidente na SP-294 em Flórida Paulista

Em atendimento neste momento pelas equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Eixo, um grave acidente que envolveu uma caminhonete carregada de milho e uma carreta bitrem carregada de calcário na SP-294 em Flórida Paulista.



O acidente ocorreu em frente ao Frigorífico Alimenta e apesar de todos os danos e inclusive pelo fato de a caminhonete ter tombado após a colisão com o bitrem, tanto o motorista quanto o passageiro passam bem e sofreram apenas ferimentos leves nas mãos e braços. O condutor da carreta também saiu ileso.



Conforme disseram os ocupantes da caminhonete ao jornalismo Folha Regional, a carga de fardos de milho seria levada de Dracena para uma fábrica de rações em Adamantina.



A carreta bitrem levava calcário e ficou com parte do conjunto tombado sobre a pista, interditando as duas faixas de rolamento do sentido Flórida / Adamantina.



A recomendação da Polícia Militar Rodoviária é para que os motoristas que por ventura necessitem trafegar pelo local, redobrem a atenção e respeitem a sinalização.



Nossa reportagem esteve no local e através do canal da TV Folha Regional na internet, transmitiu as primeiras imagens do acidente ao vivo. Confira no vídeo abaixo.