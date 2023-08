SANTA MERCEDES: Prefeitura retoma o tradicional rodeio com entrada franca todos os dias pela primeira vez

A Prefeitura Municipal de Santa Mercedes promoverá entre os dias 21 e 23 de setembro o “Santa Mercedes Rodeio Festival” como parte das festividades de aniversário da cidade.

A festa será gratuita pela primeira vez na história do município.

No dia 17/09 será realizada a tradicional Cavalgada também gratuita, que terá a atração principal a dupla consagrada Zé Henrique e Gabriel.

No rodeio haverá o show no dia 21 de Naiara Azevedo; no dia 22 dois shows: Roby e Roger + George Henrique e Rodrigo; no dia 23/09 também dois shows: Juan Marcus e Vinicius + Henrique e Diego além da DJ Brunetta.

“Estamos organizando uma festa especial para toda a população de Santa Mercedes, Terra Nova D’Oeste e região. Fiz questão de realizar pela primeira vez na história do município a festa com portões abertos, trazendo inclusão à toda população” declarou o prefeito Valdir Verona.