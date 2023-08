JUNQUEIRÓPOLIS: Concluída a entrega de 11 novas salas de aulas, para rede de ensino municipal

Depois de entregar as cinco novas salas de aulas para Escola Municipal de Período Integral Professora Neyde Macedo Brandão Fernandes, agora a prefeitura de Junqueirópolis entregou as novas salas de aulas para os Centros Educacionais Infantis (CEIs) Nosso Teto, Raio de Luz e Sonho de Criança, com a edificação de duas salas cada um, totalizando onze novas salas para rede municipal de ensino.

O prefeito Osmar Pinatto esclarece que as salas entregues para a escola Neyde e agora para as CEIs, foram necessárias para atender a demanda e oferecer comodidade e conforto, para a melhor qualidade do ensino, aos alunos e educadores.

Desta forma na semana passada foram feitas as entregas nas CEIs, sendo na quarta-feira (26) na CEI Sonho de Criança, na quinta-feira (27) na CEI Raio de Luz e na sexta-feira (28) na CEI Nosso Teto.

As solenidades de inaugurações contaram com a presença de autoridades municipais, equipe escolar e alunos.