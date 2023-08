Aeroporto de Prudente volta a operar voos para capital paulista no início da manhã

O Aeroporto Adhemar de Barros, em Presidente Prudente, voltou a operar voos para a capital paulista no início da manhã desta terça-feira, demanda muito aguardada pela comunidade local.

A rota direta para o Aeroporto de Congonhas (SP) está sendo operada com aeronaves da Voepass Linhas Aéreas em parceria com a Latam, companhia responsável pela comercialização dos bilhetes. A previsão é de chegadas a Prudente às 20h25, com pernoite no terminal aeroportuário, e partidas para Congonhas às 5h55. Os horários podem passar por pequenas alterações aos finais de semana.

“A retomada dos voos para São Paulo no início da manhã atende a uma justa demanda da região de Prudente, permitindo que os clientes se desloquem com facilidade para os polos de negócio e também para atrativos culturais, gastronômicos e de compras em São Paulo”, afirma Dario Lopes, CEO da ASP (Aeroportos Paulistas), que administra o aeroporto prudentino desde abril de 2022.

Entidades aprovam

Marcos Lucas, vice-presidente da Abav-SP/Aviesp (Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo), uma das entidades que reivindicavam o retorno da rota, diz entender esse processo como “natural” diante da grande demanda que foi apresentada pela sociedade civil e autoridades às companhias.

“Por outro lado, operação com o ATR da Voepass se mostra de início experimental, pois, ante o reduzido número de assentos, deve haver poucas classes com descontos nas tarifas”, pondera. “Penso que, em breve, a Latam poderá até mesmo trazer seus jatos para compor esse voo, que, uma vez que sempre teve bastante procura, logo deve mostrar sua alta ocupação habitual”, acrescenta.

Marcos destaca ainda que a medida estabelece mais concorrência, melhorando os números na oferta de assentos e, consequentemente, competição por bons serviços e tarifas acessíveis.

Renato Michelis, presidente da UEPP (União das Entidades de Presidente Prudente e Região), por sua vez, afirma que a retomada dos voos da madrugada para capital, com possibilidade do retorno ao final do dia, atende os anseios dos usuários da região, tanto quem precisa viajar a trabalho quanto quem vai viajar a turismo, já que fica com mais tempo para as conexões.

“Realizamos, juntamente com diversos representantes de nossa sociedade, muitas reuniões e tratativas com as companhias aéreas com este objetivo. Seguimos acompanhando, na expectativa de que as tarifas sejam compatíveis”, avalia.

Aumento do movimento

Segundo a ASP, o aeroporto de Prudente apresentou resultados positivos na movimentação de passageiros no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

De abril a junho deste ano, o local atendeu 66.982 passageiros entre embarques e desembarques – um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2022. O incremento também se reflete no número de pousos e decolagens, com crescimento de 10% no mesmo recorte de tempo.

“Em breve, o aeroporto passará por intervenções que vão ampliar a capacidade de atendimento, além de promover muito mais conforto e comodidade para clientes e usuários”, pontua.