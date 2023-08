FLÓRIDA: Associação Comercial lança promoção Dia dos Pais com vários prêmios

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista está lançando a sua tradicional promoção do Dia dos Pais.

Nas compras nas lojas participantes, identificadas com as bandeirolas da promoção, os clientes vão concorrer: um vale compras de R$ 1.500,00; no segundo e terceiro prêmios vale compras de R$ 500,00 cada e no quarto prêmio uma churrasqueira e um kit churrasco.

O sorteio está previsto para ser realizado no dia 16 de agosto, a partir das 17h, na sede da Associação Comercial com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional.

Com o intuito de estimular as compras no comércio floridense, a Prefeitura Municipal e o Grupo Folha Regional apoiam mais esta promoção da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP).