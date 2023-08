MARIÁPOLIS: Concurso para escolha da Rainha do Rodeio será no domingo

A organização do Concurso para Escolha da Rainha do Rodeio de Maripalis, devido aos últimos acontecimentos, onde foi obrigado o adiamento do evento, que seria realizado no último final de semana teve que tomar decisões visando tornar o mais transparente possível a eleição.

Desta forma após o adiamento do evento público, foi iniciado o concurso pelo Facebook, porém achou por bem cancelar também esta iniciativa.

Assim foi anunciado a realização do desfile para a escolha da Rainha, visando garantir uma decisão mais justa e honesta.

Ficou definido que o desfile será realizado no próximo domingo, dia 6 de agosto a partir das 17h00, porém será fechado para a população, portanto a entrada será permitida somente aos organizadores, jurados e candidatas.

A organização do evento, informa que o desfile será transmitido ao vivo, no Facebook da Secretaria de Assistência Social, sendo que as 7 candidatas serão avaliadas pelo corpo de jurados que serão de outras cidades.