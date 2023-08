Jogador mariapolense conquista título em Limeira

O mariapolense Alex Santos “Foguinho”, filho do Neneca (ex jogador do Mariápolis E.C.) atualmente residindo em Limeira, conquistou o título do Campeonato Amador Futebol de Campo de Limeira.

Alex Santos que joga na posição de zagueiro conquistou o título atuando na equipe do Nova Itália F.C., na temporada anterior ele jogava pelo Belinha Ometo F.C.

ARSENAL

No currículo do jogador mariapolense, ele jogou no time do Arsenal E.C. de Adamantina do mandatário Kimba.