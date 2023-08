Lions tem apresentação de governadora aos clubes do Distrito LC 8 em Araçatuba

No domingo na sede da ACEA em Araçatuba, foi realizada a 1ª RGD do Distrito LC 8 de Lions Clube Internacional. A reunião do gabinete distrital, teve como objetivo, além de uma apresentação oficial da Governadora Luciana Takahashi Yocoyama e de seu gabinete e assessores, ser um espaço que todos os diretores dos clubes pertencente ao distrito, pudessem se integrar e discutir ações e trabalhos que estão sendo realizados na comunidade. Participaram clubes localizados de Lençóis Paulista até Chapadão do Sul no Mato Grosso do Sul.

A abertura dos trabalhos e a recepção aos participantes foi feita pela Banda Musical Municipal de Araçatuba, com um repertório variado e de agrado a todos os participantes. Presenças também no evento de Sérgio Chiyoda, do Lions Clube de Dracena e ex-presidente do Distrito Multiplo Lions Clube, que abrange clubes de parte dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e do Diretor Internacional Manoel Messias de Mello, do Lions Clube Bauru Bela Vista e também da vice-governadora do Distrito Jacqueline Millen de Miranda do Lions Clube de Bauru Estoril.

O diretor internacional e sua esposa Sandra de Mello foram os responsáveis pela palestra da reunião, que abrangeram e colocaram com muita maestria o papel responsável das atividades de todos os associados que integram os Lions Clubes do Distrito LC 8. Deram enfoque aos trabalhos e compromissos dos leões e seus papeis como voluntários junto às comunidades que servem e, uma chamada para a conscientação de que tudo pode ser feito para mudar o mundo. Todos os participantes, fizeram a doação de 1kg de alimentos não perecíveis, para serem entregue a famílias carentes de Araçatuba.

Durante a reunião a governadora elegeu como patrono de honra, seu pai Kunivo Takahashi hoje com 96 anos e que foi sócio fundador do Lions Clube de Araçatuba. Mesmo numa cadeira de rodas ainda é sócio do clube que foi fundador em 5/9/1959 e assim, prestando-lhe uma homenagem mais entendida com marca do Dia dos Pais.

Na foto, a homenagem ao pai com 64 anos de sócio do Lions Clube de Araçatuba.