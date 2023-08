Em prol à construção do Santuário de Santo Expedito, Encontro da Bênção do Veículo Antigo ocorre neste domingo

Segundo o padre Umberto Laércio Bastos de Souza, a comemoração é importante e faz parte do calendário do município, já que Santo Expedito é um lugar de turismo religioso e a paróquia promove encontros com diversos segmentos da sociedade.

“Todos os anos, no primeiro domingo de agosto, festejamos com os grupos dos proprietários dos veículos antigos. O objetivo será reunir as pessoas que apreciam esse esporte e também para receber uma bênção especial do padroeiro Santo Expedito. A bênção será oferecida para o proprietário do veículo e sua família”, destaca o padre.