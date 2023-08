LUCÉLIA: ORVATE FINANCEIRA mudando a história de pessoas

Sob o comando de Rafael Orvate e a sua esposa Grazielle Orvate, a Orvate Financeira tem sua trajetória marcada com uma história de grandes resultados e sucesso no mercado de crédito.

Há mais de 12 anos atuando neste mercado, Rafael e Grazielle consolidaram a sua história no início de 2017 com o começo das atividades da empresa.

De lá para cá, foram anos trabalhando e aprendendo para que a Orvate Financeira se tornasse a empresa sólida e de grande excelência que é hoje no campo de empréstimos consignados.

A empresa nasceu de um grande sonho, que era mudar a vida de pessoas, que assim como Rafael, teve a sua vida mudada e estabelecida pelo consignado, quis fazer o mesmo com os seus clientes que dia a dia se tornam mais que amigos.

Hoje, a Orvate Financeira conta com parcerias de grandes bancos do Brasil e uma equipe de especialistas certificadas, com atuação de vendas por todo o território nacional, chegando a vários clientes no exterior.

Na Orvate Financeira, os clientes realizam seus sonhos, solucionam vidas financeiras com agilidade e qualidade que precisam e merecem.

O crédito consignado está disponível para aposentados e pensionistas, antecipação do FGTS, consignado para servidores públicos federais (SIAPE) e crédito pessoal. A missão é atender com responsabilidade as necessidades de quem os procuram.

Rua Rotary, 884 – centro de Lucélia. Contato: (18) 99767-8436.