OSVALDO CRUZ: Concluída entrega de tablets à todos agentes comunitários de saúde

A Prefeitura de Osvaldo Cruz encerrou a entrega de tablets a todos os 46 agentes comunitários de saúde que atuam no município.

Todos os agentes comunitários de saúde – atuais ESFs e novos – receberam os tablets completando a disponibilização do equipamento para 100%.

Isto possibilita mais eficiência na coleta, transferência e armazenamento de informações sobre a população e os serviços de saúde, servindo ainda como banco de dados para outros setores da gestão municipal.

De acordo com uma agente comunitária de saúde, “com os tablets irá facilitar e agilizar os serviços por conta de cadastro, atualização de gestantes, hipertensos, diabéticos, óbitos, bem como qual a população geral do ESF.”

Antes de receberem os tablets foi feito a atualização do cadastro do território que o ESF está inserido. Com isso, toda rede municipal de saúde está interligada a um mesmo sistema de informações.