Polícia Civil faz palestra sobre violência contra a mulher em Lucélia

Nesta sexta (4), a Polícia Civil participou do “I Seminário Sobre Enfrentamento a Violência Contra a Mulher”, evento promovido e realizado pela Prefeitura de Lucélia-SP destinado ao público atendido pelo Creas local.

Representando a Instituição participaram os Excelentíssimos Delegados de Polícia Drª Laíza Fernanda Rigato Andrade e o Dr. Yuri Munhoz Silveira, sendo que a Drª Laíza ministrou palestra com o seguinte tema: “A Vitimização de Mulheres no Brasil: enfrentamento e atuação da Polícia Civil, capacitação e dados estatísticos sobre a violência doméstica contra mulher”.



Participaram também do evento a Excelentíssima Prefeita do Município, Tatiana Guilhermino Tazinazzio e a Meritíssima Juíza de Direito Drª Ruth Duarte Menegatti, além do Excelentíssimo Promotor de Justiça Dr. Pedro Vinícius Meneguetti Martins, da Secretária de Assistência Social Srª Paula Lago e a Coordenadora do Creas Srª Daiane Suzuki.





O evento contou com grande público proporcionando proveitosos frutos. A Polícia Civil salienta que mantém intenso combate a violência contra a mulher, nesta luta todos os envolvidos, sejam mulheres vítimas ou qualquer familiar são fundamentais no combate, podendo, inclusive, procurar uma unidade da Polícia Civil mais próxima ou as Delegacias especializadas de Defesa da Mulher para buscar atendimento ou efetuar denúncias, bem como utilizar o telefone 197 de forma anônima.