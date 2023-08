Projeto Latitude 21 lança venda on-line de produtos regionais à base de jatobá

Nos dias 3 e 4 de agosto, será realizado o evento de lançamento da plataforma virtual, na modalidade e-commerce, para comercialização de produtos à base de jatobá e uma grande variedade de produtos regionais.

Lá você encontrará alimentos saudáveis e deliciosos feitos com a farinha de jatobá, rica em cálcio, magnésio e outros minerais: licores, geleias, bala de coco, xarope e outros. A novidade é o vinagre de jatobá, recém-criado e já muito apreciado.

A plataforma traz produtos de vários microempreendedores de cidades da Nova Alta Paulista, reunindo cores, formas, aromas e sabores regionais.

Você faz parte desse amplo movimento de valorização dos talentos e produtos regionais. Técnicas tradicionais e modernas modelando formas e texturas, que nos aguçam memórias afetivas e despertam a curiosidade por conhecer novas criações.

Visite o site www.emporioflamejante.com.br. Conheça, adquira, prove, presenteie, divulgue os produtos feitos com matérias primas locais.

Essa iniciativa procura apresentar o que temos de melhor entre os nossos microempreendedores dos segmentos de processamento manual de alimentos, artesanato, artes plásticas e outras expressões.

O Projeto Latitude 21 conta com apoio do Centro Universitário de Adamantina, onde ocorrerá o evento de lançamento, às 19h30, no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II. É coordenado pela Latitude 21 Frutos Nativos e Produtos Regionais, com sede em Adamantina.