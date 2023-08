Homem fica preso nas ferragens após colisão contra ônibus

Na manhã deste sábado, o condutor de um veículo Verona trafegava pela Rua Luís Guedes em direção a Avenida Gaspar Ricardo, em Bastos, quando por motivos a serem esclarecidos colidiu frontalmente contra um ônibus que seguia no sentido oposto.

Com a violência do impacto o condutor do carro ficou retido nas ferragens e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros de Tupã, que utilizando técnicas de salvamento veicular e o uso de ferramentas hidráulicas conseguiram liberar a vítima e conduzir para o pronto socorro do hospital de Bastos.

A Polícia Militar esteve no local sinalizando o trânsito e registrou o boletim de ocorrência.

Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido, e segundo informações o condutor do carro também teve ferimentos leves.