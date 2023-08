Motorista sofre acidente ao desviar de animal

Um motorista acabou colidindo seu veículo contra um tubo de concreto após ser surpreendido por um animal na vicinal BAS-168 que liga o município de Bastos (SP) a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na noite deste domingo, dia 6.

Apesar da gravidade do acidente o condutor saiu ileso. Consta ainda que o tubo de concreto era usado como proteção do portão de uma chácara.

Segundo informações, o motorista trafegava com um veículo Vectra, placas de Iepê (SP), no sentido Bastos a Presidente Prudente e na altura do quilômetro 3 foi surpreendido por um bovino que cruzou a pista repentinamente e, ao tentar desviar, o carro ficou descontrolado e colidiu contra um tubo de concreto que estava as margens da rodovia.