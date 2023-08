MARIÁPOLIS: Eleita a Rainha do Rodeio Show 2023

Desfile para escolha da Rainha também elegeu a 1ª Princesa e Madrinha do evento

Neste domingo (7) aconteceu a escolha da Rainha do Rodeio Show de Mariápolis 2023. Sem a participação do público, porém com transmissão ao vivo em uma live pelas redes sociais, as candidatas inscritas participaram de um desfile e foram avaliadas em diferentes quesitos por uma banca de jurados.

Ao final Ana Júlia Ishiy foi escolhida Rainha do Rodeio. Ela foi cumprimentada pelo resultado e recebeu os presentes oferecidos por empresas parceiras e apoiadores do concurso.

Outras duas representantes do município também foram eleitas pelos jurados, para duas posições de destaque, ao lado da Rainha: Luiza Sant’anna foi eleita a 1º Princesa do Rodeio e Letícia Sanches a Madrinha do Rodeio.

Com informações do Sigamais