JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia preparativos para as festividades de Natal

A Prefeitura de Junqueirópolis iniciou os preparativos para o incentivo ao comércio com a ornamentação das vias públicas alusiva ao Natal e festividades de final de ano, em reunião com os integrantes da comissão de festejos.

O encontro ocorrido na sala de reuniões do Paço Municipal foi conduzido pela primeira-dama Munira Zogheib Pinatto, e contou com o grupo de coordenação dos festejos natalinos, diretoria da Acej e Viterra unidade de Junqueirópolis.

De acordo com a primeira-dama, a organização contará com apoio de todas as diretorias municipais e ACEJ, com participação especial da Viterra Bioenergia, para oferecer atrativos culturais e temáticos com participação dos lojistas, proporcionar o aquecimento das vendas, com atrativos aos clientes da cidade e visitantes da região, que virão às compras desse final do ano de 2023.

Por parte da Prefeitura será dado todo incentivo e apoio estrutural para decorações aos eventos natalinos, objetivando proporcionar a população o melhor momento de lazer contagiado pela magia de um Natal encantado.

Presentes na reunião, os representantes da Viterra Bioenergia confirmaram a realização da 2ª Caravana de Natal na cidade de Junqueirópolis em data a ser definida, como a ação social que a exemplo do ano de 2022, contará com veículos decorados que irão iluminar as principais ruas do município, alegrando ainda mais a data comemorativa.

“Os preparativos só estão começando, aguardem as novidades das Festivas Natalinas 2023 de Junqueirópolis, que vem recheada de atrativos”, afirmou a primeira-dama Munira Zogheib Pinatto.