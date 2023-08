Com palestras todas as noites, Semana Jurídica 2023 tem início nesta terça, 8

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina promove a partir desta terça-feira, 8, até sexta, 11, a Semana Jurídica 2023, que é aberta a alunos, docentes e profissionais da área.

O evento, realizado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) – Subseção Adamantina, com a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e com a Escola Superior do Ministério Público (ESMP), contará com palestras todas as noites, a partir das 19h30, no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II.

“A Semana Jurídica, que tradicionalmente é promovida pelo curso de Direito do Centro Universitário e pela OAB de Adamantina, consiste em um ciclo de palestras presenciais sobre temas relevantes para as carreiras jurídicas e para a sociedade, que fomentam a qualificação de alunos, de profissionais da área, e permite uma discussão aprofundada sob a perspectiva de nossos convidados, além de estimular a reflexão e a pesquisa”, completou o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto.

Programação

O primeiro convidado é o conselheiro da AASP Dr. Cristiano Scorvo Conceição, que abordará o tema da “Reforma Tributária”. O palestrante é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com grande experiência no contencioso administrativo tributário junto à Receita Federal, Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF) e Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo (TIT-SP).

Na quarta-feira, 9, o presidente da AASP, Dr. Eduardo Foz Mange, falará acerca dos “Aspectos gerais da Lei de Recuperação Judicial e Falências”. No dia seguinte, os participantes da Semana Jurídica aprenderão mais sobre a “Sustentação oral nos tribunais”, em palestra a ser ministrada pelo Dr. Nelson Kobayashi Júnior, que é pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo, Conselheiro Seccional da OAB-SP, vice-presidente para a área da Jovem Advocacia da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP.

Para encerrar a Semana, o Dr. Arthur José Pavan Torres, mestre em Direito pela Universidade Nove de Julho (Uninove) e doutorando em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo (USP), ministrará sobre o “Direito Educacional”.

Os participantes terão direito a certificado, mediante confirmação de presença nas palestras via QR Code.