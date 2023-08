Projeto Latitude 21 lança venda on-line de produtos regionais à base de jatobá

Nos dias 3 e 4 de agosto, foi realizado o evento de lançamento da plataforma virtual, na modalidade e-commerce, para comercialização de produtos à base de jatobá e uma grande variedade de produtos regionais.

O lançamento aconteceu no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II e contou com diversas palestras, inclusive da responsável pelo projeto, Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil, falando sobre a cadeia de valor do Empório Flamejante.

Na mesma noite, o Prof. Dr. Reinaldo de Oliveira Nocchi falou sobre o “Jatobá e o desenvolvimento local” e o mentor cofundador da 02 Aceleradora, de Presidente Prudente, Sr. Mayro Cesar Bravin Colnago abordou o tema “Inovação no empreendedorismo”.

Diversos outros profissionais ministraram palestras sobre o fruto, além da participação de alunos de cursos variados.

Na plataforma, é possível encontrar alimentos saudáveis e deliciosos feitos com a farinha de jatobá, rica em cálcio, magnésio e outros minerais: licores, geleias, bala de coco, xarope e outros. A novidade é o vinagre de jatobá, recém-criado e já muito apreciado.

A plataforma ( www.emporioflamejante.com.br) traz ainda produtos de vários microempreendedores de cidades da Nova Alta Paulista, reunindo cores, formas, aromas e sabores regionais. “Essa iniciativa procura apresentar o que temos de melhor entre os nossos microempreendedores dos segmentos de processamento manual de alimentos, artesanato, artes plásticas e outras expressões”, ressalta a Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil.

O Projeto Latitude 21 conta com apoio do Centro Universitário e é coordenado pela Latitude 21 Frutos Nativos e Produtos Regionais, com sede em Adamantina.