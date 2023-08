DRACENA: Secretaria de Turismo firma parceria com Sebrae para capacitação de empreendedores locais

A Secretaria de Cultura e Turismo de Dracena firmou parceria com o Sebrae para realização de capacitação de empreendedorismo com artesãos, rede hoteleira e gastronomia local, com o objetivo de difundir o turismo no município.

A parceria foi realizada durante reunião, onde estiveram presentes a coordenadora de Turismo de Dracena, Lucinéia Figueiredo; a consultora de Negócios do Sebrae de Presidente Prudente, Selma Luz; a agente do Sebrae Aqui Dracena, Fabiana, e a gerente da Associação Comercial de Dracena, Rosana Valcezi.

Durante a reunião, foi tratado o assunto de como ampliar o turismo no município, levantando possibilidades para o turismo de negócios e de saúde. As entidades envolvidas, junto ao Sebrae, decidiram, então, realizar um trabalho de capacitação de empreendedorismo para artesãos, rede hoteleira e gastronomia local.

Com a capacitação, será possível promover ações para que a atividade de turismo seja bem elaborada, com todo suporte necessário para um bom desenvolvimento no município.