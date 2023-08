Corpo do garoto que estava desaparecido há dois dias é localizado

O corpo do garoto João Pedro, de seis anos de idade, acaba de ser encontrado na região do lago em Santo Anastácio, onde foram concentradas desde que foi informada à polícia o seu desaparecimento.

A informação foi confirmada com uma fonte da Polícia Militar e divulgada pelo Portal Bueno.

Neste momento uma equipe da perícia foi acionada para o local.





O CASO



A criança estava desaparecida por volta das 15h de terça-feira (8), em uma área de mata quando teria entrado na área de vegetação junto à mãe, que relatou “ter se perdido no local”.

Ao todo, 20 agentes da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros trabalharam no local na manhã desta quinta-feira e infelizmente as buscas tiveram o triste desfecho da localização do garoto sem vida.



A mãe já foi ouvida pela Polícia Civil e apresentou várias versões desencontradas sobre os fatos.

A Polícia Civil investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese.