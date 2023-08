FLÓRIDA: Após 12 anos e processo na Justiça, corpo é exumado para confirmação de identidade

Na tarde desta quarta-feira (9), uma exumação acompanhada pela Polícia Civil e familiares com o intuito de confirmar a identidade de um senhor que morreu há 12 anos, foi realizada no Cemitério de Flórida Paulista.



Após o processo judicial, foi autorizada a abertura da cova para a extração de material genético que será encaminhado para exame laboratorial de DNA em uma empresa de Minas Gerais.



Com o amplo trabalho dos atuais servidores do cemitério, já que o sepultamento ocorreu na terra e demanda de escavações para que as equipes periciais pudessem chegar até o mesmo, foi retirado um fêmur e também coletado material genético de um filho do homem que acompanhava a exumação.



Logo nos primeiros minutos do trabalho de escavação, descobriu-se que a placa de identificação com número de sepultamento, que facilmente levaria à identificação, estava enterrada no local em que são costumeiramente afixadas as cruzes com nome e outras homenagens aos entes queridos que ali estão sepultados.



A necessidade da exumação, ocorreu após a família buscar os meios legais para realizar obras no local com a construção do jazigo onde atualmente existe a cova.



Vale destacar que tanto o atual coveiro, quanto os profissionais que trabalham atualmente no local, não atuavam no cemitério na época em que ocorreu o sepultamento alvo do processo judicial.



O resultado do DNA deve ser emitido nos próximos dias, garantindo assim a identidade do sepultado e o fim do sofrimento da família que busca dar ao falecido uma sepultura mais digna.