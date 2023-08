Susto e danos em tombamento de caminhão da Prefeitura de Mariápolis

Um caminhão que compõe a frota da Prefeitura ficou danificado e esparramou terra e óleo sobre o asfalto após tombar na Rua Rui Barbosa, próximo ao Bar Fortaleza e o Recanto “Oba-Oba” em Mariápolis.



A situação causou um enorme susto ao motorista do caminhão que descarregava terra e também para as pessoas que estavam próximas no momento do acidente.



Apesar do espanto, ninguém ficou ferido e foi necessário o empenho de máquinas para a remoção da terra e o destombamento do veículo.

As causas do acidente devem ser apuradas.