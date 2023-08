FLÓRIDA: Justiça fará novo pagamento de credores da extinta Usina Floralco

Confira a lista de beneficiados nesta nova etapa de pagamentos

A Justiça realizará nos próximos dias o pagamento aos credores da 7ª Planilha de Pagamentos do 1º Rateio e da 2ª Planilha, do 2º Rateio da Massa Falida “Agro Bertolo”, detentora da extinta Usina Floralco de Flórida Paulista.



Atualmente, estão habilitados 15 credores, que foram intimados por meio de seus representantes jurídicos para a conferência de dados bancário e dados pessoais.

Segundo o Fórum da Comarca de Flórida Paulista, estão reservados para este pagamento R$ 417.564,13.



Há ainda um credor habilitado para pagamentos via Documento de Arrecadação de Receitas Federais – (DARF), na ordem dos R$ 22.876.227,93.

Já na 2ª Planilha do 2º Rateio, estão autorizados os pagamentos de 22 credores na ordem dos R$ 145.697,31, com interessados que estariam habilitados com dados bancários que resultarão no embolso de R$ 38.767,02.



Há ainda 211 credores que não apresentaram ou confirmaram os dados bancários, cuja reserva para pagamento é de R$ 106.930,29.

O prazo final para contestação das listas expira nesta sexta-feira (11).



Os e-mails para contestação dos dados bancários é o: [email protected].