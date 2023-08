FLÓRIDA: Prefeitura prorroga Refis para pagamentos de débitos em atraso dos contribuintes

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa aos contribuintes que o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2023) foi prorrogado e continuará até o próximo dia 31 de agosto.

O Refis 2023 está em vigor, sendo portanto, uma oportunidade para os contribuintes regularizarem suas dívidas com a Prefeitura de Flórida Paulista.

Através do Programa de Recuperação Fiscal do município de Flórida Paulista (Refis) 2023, a Prefeitura Municipal concede descontos de multas e juros nos débitos inscritos em dívida ativa até dezembro de 2022, sendo IPTU, taxas e ISS.

Através do Refis 2023, o contribuinte terá descontos especiais para acertar a sua situação com os cofres públicos sendo com o pagamento a vista terá 90% de desconto nos juros e multas; 2 a 3 parcelas terá desconto de 75% nos juros e multas; 4 a 6 parcelas terá desconto de 60% em juros e multas; 7 a 8 parcelas terá desconto de 45% nos juros e multas; 9 a 10 parcelas terá desconto de 30% nos juros e multas e ainda 11 e 12 parcelas terá desconto de 15% em juros e multas.

Para aderir ao Programa Refis 2023, o contribuinte interessado deverá procurar o setor de Tributação no prédio da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira nos horários das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Para mais informações, entre em contato com o setor de Tributação pelo telefone (18) 3581-9020.