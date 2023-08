LUCÉLIA: Cinco partidos estão legalizados para lançarem candidatos nas próximas eleições

Se as convenções partidárias para escolha dos futuros candidatos a prefeito, vice e vereadores de Lucélia fossem feitos atualmente, apenas cinco partidos políticos estão legalizados, ou seja; estão com diretorias legalizadas, estando aptos para lançarem seus candidatos.

Em Lucélia os partidos PT, PSDB, Republicanos, PSD e PP estão com diretorias legalizadas e prontas para as futuras convenções em 2024.

Os demais existentes em Lucélia – PSB, PTB, Avante, União Brasil, PL, Podemos, PV, PC do B, MDB e Cidadania – tem filiados em seus quadros, mas constam como inativos, ou seja, não tem diretoria ou comissão provisória legalizadas.

Para lançar candidatos, os partidos têm que ter no mínimo uma comissão provisória ou diretoria legalizada junto à Justiça Eleitoral.

Como falta um ano para a realização das futuras convenções partidárias, tudo leva a crer que os políticos de Lucélia correrão, buscando legalizar os partidos e consequentemente aumentar o poder de escolha dos eleitores.

Para um cidadão ser candidato a prefeito, vice ou vereador é preciso que ele esteja filiado a um partido político pelo menos seis meses antes da eleição.

Segundo o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político. Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.