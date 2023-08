DRACENA: Rede Big Mart já tem data de inauguração e vai contratar 150 profissionais

O diretor presidente da rede Big Mart, Marco Antônio Rasquel, acompanhado de colaboradores esteve hoje, 10/08, em reunião com o prefeito André Lemos, no gabinete municipal, trazendo boas novidades.

O Big Mart de Dracena será a 23ª loja do grupo, e está sendo construída no cruzamento das Avenidas Inglaterra com a dos Mangueirais, com previsão de ser inaugurada em novembro deste ano.

O prefeito André comemora o bom momento que Dracena vive, com a chegada de novos empreendimentos e a geração de empregos na cidade como nunca se viu. “Dracena está sendo uma vitrine para toda a região e vive seu melhor momento desde a sua fundação”, afirmou.

Marco Rasquel informou que sua nova loja contará com 150 vagas de trabalho e que o processo de abertura de contratação para formar as equipes foi iniciado nesta semana.

Será necessário preencher todas as funções que a loja necessitará, como gerente, subgerente, repositor, cozinheira, atendentes, operador caixa, fiscal de caixa, encarregados de setores, empacotador, açougueiro, padeiro, confeiteiro, ajudante de padeiro, ajudante de confeiteiro, tesoureiro, conferente/recebimento mercadorias, carregador descarregador e auxiliar limpeza.

Os interessados devem mandar curriculum para: [email protected] ou através do site https://www.redebigmart.com.br/trabalhe-conosco/

As obras seguem em ritmo acelerado. O diretor presidente Marco Rasquel garante que a loja de Dracena será a principal e mais moderna da rede, com muitas vantagens para os consumidores.

Além de toda a área de vendas, a loja contará com 22 boxes climatizados para instalação de outros comércios, e os interessados devem procurar a Imobiliária José Narciso, para obter detalhes.