LUCÉLIA: Copa Amizade de Futsal 2023 tem inscrições abertas até o dia 18

A Prefeitura de Lucélia por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer anunciou a realização da “Copa Amizade de Futsal 2023”.

O evento esportivo está com inscrições abertas até o próximo dia 18 de agosto, sendo que a retirada das fichas de inscrição é no Ginásio de Esportes com os professores Baracka e Thiago.

As vagas são limitadas para 16 equipes, sendo que portanto, as inscrições serão por ordem de retirada e entrega.

O congresso técnico para definição da tabela e forma de disputa ocorrerá no próximo dia 21 de agosto na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

De acordo com a organização da “Copa Amizade de Futsal 2023” tem previsão de início da competição no próximo dia 25 de agosto (sexta-feira).