MARIÁPOLIS: Semana da Família na Paróquia Imaculada Conceição

De 14 a 19 de agosto, Mariápolis vai celebrar a Semana da Família na Paróquia Imaculada Conceição.

Entre as atividades programadas, estão o Terço dos Homens e das Mulheres com as famílias; missa da família, Grupo de Oração, missa e adoração ao Santíssimo Sacramento e por fim, a celebração do encerramento que acontecerá no sábado (19), às 19h.

A programação completa pode ser conferida na secretaria paroquial, divulgada durante as missas e celebrações ou nas redes sociais.

Todos são convidados para participar da Semana da Família 2023.