FLÓRIDA: Paróquia realiza a Semana da Família 2023

Nesta semana, o padre Valdo Bartolomeu divulgou ao jornalismo Folha Regional as atividades que serão desenvolvidas de 12 a 18 de agosto na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista, em comemoração a Semana da Família 2023.

Com o tema “Família, fonte de vocações”, a programação será aberta às 19h00 de sábado, na igreja matriz, com o “Evangelizashow” do padre Helcio.

A programação seguirá por toda a semana, com encontros, bênçãos, missas e celebrações voltadas para as famílias, sendo finalizada na sexta-feira (18).

O padre Valdo Bartolomeu aproveitou para convidar todas as famílias e a população floridense para participar da Semana da Família, preparada especialmente para a vivência e espiritualidade de crianças, jovens e adultos.

“Jesus, Maria e José, minha família vossa é! Que possamos ser iguais a Sagrada Família, prontos a seguir o plano de Deus e assumirmos as responsabilidades de educadora na fé e na oração”, convidou.

A programação completa pode ser observada nas redes sociais e na Secretaria Paroquial.