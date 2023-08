Curso de Agronomia participa da Feira Casul 2023, em Parapuã

O curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), participou da Feira Casul 2023, em Parapuã, com a montagem de um estande, divulgando os trabalhos realizados.

O evento, promovido pela Cooperativa Casul, aconteceu nos dias 10 e 11 de agosto, reunindo diversos produtores rurais da região.

Os temas abordados nas palestras foram “Perspectiva de mercado futuro” (Fernando Muraro), Fertilidade do solo e nutrição mineral para cultura do amendoim” (Carlos Felipe dos Santos Cordeiro), “Mercado e condições atuais da cultura da seringueira” (Cassio Scomparin), “Pecuária em pastagens” (Moacyr Corsi) e “Sorgo, uma opção segura para safrinha” (Osmerio Pupim).

A feira contou ainda com uma palestra motivacional no Espaço Mulher, ministrada por Priscila Favaretto, da ADAGRO, além de visita à área industrial da Casul e workshop sobre o uso do amendoim na gastronomia.

“Além da divulgação do curso de Agronomia e as diversas atividades que estão sendo realizadas para a formação dos futuros engenheiros agrônomos, a participação nesses eventos é importante para colocar os alunos diretamente em contato com os produtores rurais e as diversas tecnologias disponíveis na área do agro”, comenta o coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.