Centro Universitário de Adamantina e AASP renovam parceria que contribui para a formação dos estudantes de Direito

Na última quarta-feira, 9, o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), o advogado Dr. Eduardo Foz Mange, participou da Semana Jurídica do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina, ministrando a palestra “Aspectos Gerais da Lei de Recuperação Judicial e Falências”. Na ocasião foi formalizada a parceria entre a Autarquia e a AASP que renova a aliança de longa data entre as instituições e traz inovações para os acadêmicos do curso de Direito.

Além de possibilitar a realização conjunta de eventos, cursos, palestras, seminários e debates, a partir do segundo semestre de 2023 a AASP disponibilizará para estudantes do curso de Direito de Adamantina, matriculados em determinados termos do curso, todos os produtos e serviços oferecidos aos associados na categoria estudantes – 100% digital, como a AASPFlix, com mais de 1 mil horas de treinamento (gratuito) e com certificado de participação, descontos em cursos e acessos a cursos gratuitos, banco de jurisprudência com inteligência artificial, acesso à Revista do Advogado, ao Boletim quinzenal e ao clipping diário de notícias jurídicas.

A AASP é uma associação civil de fins não econômicos, que nasceu em 1943, contando com aproximadamente 75 mil associados em todo o território nacional. Reconhecida pela defesa à causa dos advogados no Brasil, a organização mantém a característica visionária, ao implementar debates, ações e produtos à frente de seu tempo, com o objetivo de fortalecer o exercício da profissão, ao defender a classe e o ideal democrático. A AASP possui entre os seus objetivos estatutários incrementar a cultura das letras e assuntos jurídicos, bem como facilitar o exercício das atividades do profissional do Direito.

A coordenação, os professores e os discentes do curso de Direito comemoraram a parceria institucional que certamente contribuirá para a formação dos estudantes, com ferramentas importantes para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na área jurídica.

O coordenador do curso de Direito, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, e a Prof.ª DRa. Fernanda Stefani Butarelo, coordenadora do Programa FAI Cidadã, agradeceram o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, pela oportunidade gerada aos estudantes de Direito. Esteve presente na cerimônia, representando a Reitoria, a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez.