LUCÉLIA: Abaixo-assinado pede providências e medidas de segurança na vicinal Lucélia à Inúbia Paulista

Moradores do bairro Jardim Novo, localizado na área rural da vicinal que Lucélia à Inúbia Paulista apresentaram abaixo-assinado direcionado aos vereadores e a Prefeitura Municipal solicitando providências quando a situação da estrada rural.

De acordo com o abaixo-assinado a estrada vicinal necessita de medidas de segurança para sanar riscos no trânsito do local, bem como a diminuição do tráfego de veículos pesados, velocidade não permitida e poeiras, sendo transtornos decorrentes após instalações dos pedágios, já que os veículos e caminhões passaram a utilizar a estrada para desvio e evitar pagamento de pedágio.

Na última sessão da Câmara Municipal de Lucélia, os vereadores Catia Maion e Altair Maciel, apresentaram requerimento atendendo pedido dos moradores no abaixo-assinado e solicitaram ao Poder Executivo que estude a possibilidade junto ao setor de Trânsito a viabilidade de estar implantando medidas urgentes para amenizar a situação.

Os vereadores ainda ressaltaram que foram recebidos pelo prefeito João e o vice-prefeito Fernando do município de Inúbia Paulista que prontamente os receberam em seu gabinete, direcionando a problemática aos seus vereadores e setores competentes.

“É preciso direcionar um olhar humanizado para a segurança, saúde e bem-estar de todos os moradores e produtores rurais daquele local”, ressaltaram os vereadores Catia e Altair.

Foi mencionado ainda que o vereador Aparecido Padeirinho esteve junto a prefeita Tati no bairro no último sábado para averiguar a situação apontada pelos moradores no abaixo-assinado.