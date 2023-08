SALMOURÃO: Empossado novo presidente do Republicanos

No começo do mês de julho de 2023, a convite do diretor executivo do Itesp Guilherme Piai, uma comitiva de Salmourão participou do 1º Encontro dos Republicanos do Oeste Paulista, ocorrido na cidade de Presidente Prudente.

Estiveram presentes de Salmourão: vereador João Leme, vereador tenente Eduardo, ex-vice prefeito Marcos Antônio Paio (Marquinhos) e o líder comunitário Nilson Alves (Lila Meu Povo).

O evento contou com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira; presidente estadual, Roberto Carneiro, secretário Estadual de Turismo, Roberto de Lucena e o medalhista olímpico, Claudinei Quirino.

Durante o evento foi empossado os novos presidentes das Executivas Municipais, dentre eles o ex-vice-prefeito Marquinhos que agora é o novo presidente em Salmourão do Republicanos “O Partido do Nosso Governador Tarcísio de Freitas”.

Representando a Nova Alta Paulista, as lideranças ADNAP de 10 cidades estiveram presentes: Panorama, Paulicéia, Tupi Paulista, Dracena, Pacaembu, Mariópolis, Pracinha, Lucélia, Salmourão e Sagres em apoio ao coordenador Regional do Republicanos e diretor do Itesp, Guilherme Piai.

“Agradecemos ao coordenador regional do Republicanos, Guilherme Piai e a todos os membros da ADNAP, pela parceria e confiança em nosso trabalho”, afirmou o novo presidente do Republicanos de Salmourão, Marquinhos.