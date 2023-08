TUPI PAULISTA 82 ANOS: Show do cantor Daniel no aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Tupi Paulista convida a todos para participarem das programações em comemoração ao aniversário de 82 anos do município, o evento chamado “Célebre” conta com uma série de eventos que começou no último dia 4 de agosto e irá até o próximo dia 23 de setembro.

O próximo evento será no dia 19/08 (sábado), no Tênis Clube, onde será realizado um baile de aniversário da cidade, com a realização do Lions Clube a partir das 21h00.

Confira a programação:

Dia 20/08 – 3ª Cavalgada Beneficente às 10h00.

Dia 25/08 – Show com Aline Barros no estádio municipal às 19h00.

Dia 26/08 – Show com Raimundos no estádio municipal às 19h00.

Dia 27/08 – Show com Daniel no estádio municipal às 19h00.

Dia 28/08 – Aniversário de Tupi Paulista, feriado municipal.

Dia 17/09 – 2º Moto Café Solidário na praça central Dr. Ilton da Costa Oliveira.

Dia 23/09 – 2ª Feira Agro Ecológica na praça central Dr. Ilton da Costa Oliveira.