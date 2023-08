ADAMANTINA: Prefeitura realizará inauguração do Centro de Inovação da Educação

Espaço funcionará no Campus I do Centro Universitário de Adamantina

Sexta-feira, 18 de agosto, às 10h, será realizada a solenidade de inauguração do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) em Adamantina.

Para o funcionamento do CIEBP Adamantina, foram disponibilizadas 10 salas de aulas e investidos aproximadamente R$ 450.000,00 em recursos próprios na reforma e adequação do espaço que está situado no Campus I do Centro Universitário.

Por sua vez, por meio do convênio firmado com Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, coube ao estado ofertar a metodologia, conceituação, diretrizes e modelagem pedagógica e administrativa do CIEBP.

Além disso, o estado forneceu equipamentos, materiais, utensílios e mobiliário que atendam às necessidades de estruturação e funcionamento do CIEBP com a aquisição de notebooks, desktops, aparelhos televisivos, entre outros, assim como os profissionais para o desenvolvimento das atividades.

O CIEBP é um espaço criado pelo governo do estado onde a criança, no contraturno escolar, irá experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

O programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, programação descomplicada, estúdio, cultura maker, cultura digital, robótica e modelagem; prototipagem e fabricação digital.

Relembre

Adamantina foi contemplada com o CIEBP durante a visita do então governador em exercício Carlão Pignatari. Na oportunidade, além do centro, ele ainda fez o anúncio que o município também receberia uma unidade do Poupatempo que já está em funcionamento.