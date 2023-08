JUDÁ ARTIGOS ESPORTIVOS: empresa de Lucélia com expressão nacional

O esporte une pessoas, proporciona saúde e alegria a quem o pratica ou torce para o time favorito, mas em Lucélia, também é sinônimo de orgulho para sua população, já que conta com uma empresa que possui expressão nacional e leva o nome da Capital da Amizade para todo o Brasil: a Judá Artigos Esportivos.





Na direção de Júlio Moreno, comercializa bolas, troféus, medalhas, confecções esportivas, redes, uniformes e outros itens das principais marcas do mercado.

A Judá também é especializada em arbitragem e organização de eventos esportivos.

Há sete anos no mercado, alcançou uma ampla projeção no segmento e hoje está nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e nos quatro cantos do Brasil através de seu serviço de encomendas por transportadora e outros meios de entrega.

Seu endereço físico é a rua Duarte José Gonçalves, 1.202. Telefones: (18) 99711-7590 – Júlio, (18) 99738-4336 – Dani.