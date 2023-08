FLORA RICA: Realizado projeto de melhorias e modernização em estrada rural com recursos próprios

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria esteve visitando as estradas rurais do município de Flora Rica, inclusive, o trecho que recebeu recentemente melhorias e adequações em conformidade com o Programa Melhor Caminho, localizado entre os bairros Bela Vista e Córrego do Fogo.

Neste trecho foram removidos barrancos e realizada toda a nivelação da estrada, entre outras melhorias visando garantir o tráfego seguro dos moradores e proprietários rurais, bem como facilitar o escoamento da produção agrícola.

De acordo com informações da Administração Municipal, o referido trecho de estrada rural foi beneficiado com investimento por meio de recursos próprios.

O prefeito Fábio parabenizou toda a equipe da Prefeitura Municipal responsável pelo trabalho de recuperação do trajeto, operadores de máquinas Wilson e Eliseu, encarregado de estradas Paulo Fernando e engenheiro agrônomo Marcio Mikio.