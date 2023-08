FLORA RICA: Comissão Organizadora do Baile da Rainha encerra as inscrições das candidatas e inicia próximas etapas do concurso

Comissão Organizadora do Baile da Rainha encerra as inscrições das candidatas e inicia próximas etapas do concurso.

Nesta quarta, 16, a Comissão Organizadora do Baile da Rainha do 6º Rodeio Fest encerrou as inscrições das candidatas e já se prepara para as próximas etapas do concurso de beleza.

De acordo com a Comissão Organizadora do Baile (primeira-dama Renata, diretora social Leidiane, assistente social Géssica e psicóloga Daiane), serão 11 florarriquenses disputando os títulos de Rainha, princesa e II princesa da Festa do Peão de Flora Rica, que acontece no próximo mês.

A partir de agora, as candidatas participarão de reuniões para definir detalhes do desfile, inclusive, de ensaios elaborados pela professora de Zumba, Michelle Araújo.

As participantes também participarão de uma sessão fotográfica temática, que auxiliará na divulgação do baile.