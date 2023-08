Floridense Felipe Forato vai representar o Brasil no futebol digital no mundial da Romênia

O atleta profissional de jogos eletrônicos Felipe “Mestre” Forato, de Flórida Paulista, foi convocado pela Confederação Brasileira do Desporto Eletrônico (CBDEL) para representar o país na modalidade de futebol digital, no Campeonato Mundial IESF WEC23, que acontece de 24 de agosto a 2 de setembro na cidade de Iasi, na Romênia.

Felipe foi convocado após vencer seletiva nacional realizada pela CBDEL e será o único representante do país na modalidade de futebol digital, no mundial, pela Seleção Brasileira de Esportes Digitais. “Para ser convocado eu ganhei uma seletiva aqui no Brasil entre os federados da confederação e com isso ganhei o direito de participar”, contou.



Premiado, ele é pro player no elenco profissional do Corinthians. Em novembro do ano passado ele foi campeão no eGol Copa 2022. Como capitão da equipe, formada por cinco atletas, garantiu as jogadas que levaram o time paulista ao bicampeonato da competição.

Segundo Felipe, 90 países participam do mundial na Romênia. Ele vai representar o Brasil na modalidade de futebol digital. Outros atletas brasileiros, em diferentes modalidades, também integram a Seleção.

O esporte eletrônico ou eSports (sigla em inglês) vem se desenvolvendo e crescendo de maneira cada vez mais forte e organizada. Segundo números da CBDEL, há no país, atualmente, 487 times federados e outros times e clubes sendo preparados e mentorados por especialistas, e 4.217 atletas federados.