FLÓRIDA: Câmara fará audiência pública para colher as demandas da população

A Câmara Municipal de Flórida Paulista, vai realizar na noite da próxima segunda-feira (21), uma audiência pública para o levantamento de demandas do município.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, vereador Professor Rafael, a iniciativa visa garantir à população a possibilidade de apresentar as necessidades encontradas em todas as áreas que requisitem a atuação dos poderes Legislativo e Executivo, bem como pleitear melhorias.

É importante destacar que com este levantamento, os vereadores terão o embasamento para buscar por incremento de propostas para serem encaminhadas à Administração Municipal e aos demais órgãos competentes.

“Poderão ser trazidos ao conhecimento dos vereadores, desde o problema ou necessidade do bairro até a demanda que envolva toda a cidade, com a apresentação de opiniões, soluções e meios de sanar os mesmos e garantir as melhorias buscadas visando sempre o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população floridense”, explicou o vereador Professor Rafael.

A audiência pública terá início às 19h, aberta à participação de toda a população floridense.