Atleta osvaldo cruzense é vice-campeã Mundial no Salto em Distância

Com apoio da Prefeitura Municipal de Osvaldo e Oca Empreendimentos imobiliários, a atleta osvaldo cruzense, Laura Fernanda de Moraes Meira, sagrou-se Vice-Campeã Mundial na prova do salto em distância, ao representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar.

Laura saltou 5,57m e foi superada apenas pela croata Nevia Fotak, que saltou 5,65m.

Laura Fernanda é campeã do Salto em Distância com Direito a Melhor Marca do Brasil na Categoria, o que lhe deu o direito de integrar a seleção brasileira na disputa que acontece no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Campeã dos 250 Metros Feminino com Direito a 4 ° Melhor Marca do Brasil na Distância de 250 Metros, Laura ainda vai seguir na competição ao estar escalada para a prova do salto triplo.

A prova aconteceu hoje (22).