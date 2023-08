JUNQUEIROPÓLIS: Selecionadas as 10 candidatas para a Escolha da Rainha da Aceruva 2023

No último sábado, dia 19/08, no CEFE em Junqueirópolis, foi escolhido entre 12 candidatas as 10 para participar da escolha da rainha da Aceruva 2023.

A escolha da rainha e das princesas será no dia 30 de setembro, com direito a transmissão ao vivo para acompanhar de casa, e no telão que será montado na praça central da cidade.

A escolha será realizada no CEFE, e as candidatas selecionadas para a próxima fase são:

1 ALESSANDRA MAYARA BORTOLINE

2 ANA CAROLINA RODRIGUES

3 EDUARDA CASTRO DA SILVA

4 LAURA BALISTA BARRINHA ROCHA

5 MARIA EDUARDA APARECIDA BENTO MARTINS

6 MARIA EDUARDA SANTOS CONDE

7 RAFAELA SOUZA SANTOS

8 TÂMARA AMANDA BASSOLI DE OLIVEIRA

9 VITÓRIA CARLA CABREIRA

10 YASMIN SANTOS TOLEDO RUIZ

Com informações da TV Oeste Diário